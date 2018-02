37 il öncəki hadisə yenidən gündəmdə – Məşhur aktrisanı əri öldürüb? 02.02.2018 - 18:11

1981-ci ilin noyabrın 29-dan 30-na keçən gecə Kaliforniyanın Santa-Katalina adasında naməlum səbəblərdən yaxtadan suya düşüb boğulan 43 yaşlı məşhur amerikalı aktrisa Natali Vudun ölümündə əri, aktyor Robert Vaqnerin əlinin olacağı ehtimal olunur.

“Qafqazinfo”nun Rusiya KİV-nə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ hüquq-mühafizə orqanları 87 yaşlı Robertin xanımı ölənə qədər onun yanında olduğunu bildirərək yenidən aktyoru dindirmək qərarına gəliblər.

Məlumatda bildirilir ki, yaxtada Nataliya ilə birlikdə daha 3 nəfər olub: onun əri Vaqner, kapitan Dennis Davern və aktyor Kristofer Uoken.

Vaqner 2008-ci ildə qələmə aldığı xatirələrində Natali itməzdən öncə onunla dalaşdığını söyləyib.

Qeyd edək ki, “West side story”, “Rebel without a cause”, “Splendor in the grass” kimi filmlərə çəkilən, iki dəfə “Qızıl qlobus” mükafatını qazanan Natali Vudun ölümü o zamanlar bütün dünyanı sarsıtmış və Hollivudun açılmayan sirlərindən biri kimi yadda qalmışdır.

Aktrisanın təsadüfən suya düşüb boğulduğu haqda nəticə çıxarılsa da, müstəntiqlər 2011-ci ildə yenidən təhqiqat açıblar.























