“XƏZİNƏ” Milli Mükafatı sahiblərinə təqdim edilib – FOTOLAR 22.11.2019 - 07:48

16 noyabr 2019-cu il tarixində “AMV” Şirkətlər Qrupunun baş sponsorluğu ilə “XƏZİNƏ” Milli Mükafatı keçirilib.

“AF HOTEL”də Cavid Osmanovun aparıcılığı ilə keçirilən mükafatlandırma mərasimində Millət vəkilləri, dövlət işçiləri, xalq artisləri, ictimai xadimlər, iş adamları, şirkətlər, mədəniyyət xadimləri, mətbuat nümayəndələri, yaradıcı insanlar, idmançılar və digər tanınmış şəxslər iştirak ediblər.

“XƏZİNƏ” Milli Mükafatı mərasiminin keçirilməsində məqsəd müxtəlif sahədən olan insanları bir araya toplayaraq geniş ictimaiyyətə təqdim etməkdir.

“XƏZİNƏ” Milli Mükafatı layihəsinin rəhbəri “Yenigundem.az” xəbər portalının baş redaktoru Təbriz Məhərrəmoğludur.

“XƏZİNƏ” Milli Mükafatında uğurlu fəaliyyətinə görə təltif olunan şəxslər və şirkətlər:

ŞƏXSLƏR:

Asim Mollazadə – Millət Vəkili

Adil Əliyev – Millət Vəkili

Dilarə Cəbrayılova – Millət Vəkili

Vaqif Əsədov – Polkovnik

İlqar Hümbətov – Polis Mayoru

Nazir Hətəmov – İş Adamı

Elşən Gəncəvi – İş Adamı

İbrahim Süleymanov – İş Adamı

Könül Qasımova – İş Xanımı

Mətanət Süleymanzadə – İş Xanımı

Zahir Əzəmət – İş Adamı

Araz Quliyev – İş Adamı

İlyas Möhnətov – İş Adamı

Aqil Möhnətov – İş Adamı

Anar Əliyev – İş Adamı

Ülkər Sultan – İş Xanımı

Ayaz Məmmədov – Mədəniyyət Xadimi

Tağı Hüseynov – “Azərhüquq Mərkəzi”nin direktoru

Vüqar Tumasov – Vəkil

Səbuhi Abbasov – İctimai Xadim

Rövşən Nəcəfov – İctimai Xadim

Rəşad Bayramov – İctimai Xadim

Emil Əkbərov – İctimai Xadim

Aqil Ələsgər – İctimai Xadim

Özal Məmmədov – İctimai Xadim

Elşən Əliyev – İctimai Xadim

Cavid Osmanov – İctimai Xadim

Savalan Talıblı – İctimai Xadim

Nəzərbəy Hacıağayev – İctimai Xadim

Orxan Şükürov – İqtisadçı

Coşğun Süleymanlı – Mühasib

Natiq Mehdiyev – Qazi

Arzu Babazadə – Yol hərəkəti təhlükəsizliyi Mütəxəssisi, EKSPERT

Səadət Qərib – Şairə

Rəşan Yusifov – Film Maker

Sənan Əliyev – Menecer

Orxan Nəbizadə – Menecer

Şəhriyar Quliyev – Menecer

Bəhruz Niftəliyev – Jurnalist

Könül Aypara – Jurnalist

Fəridə Nizamiqızı – Jurnalist

Elman Məmmədov – Jurnalist

Sayqa Cahid – Tele-jurnalist

Novruz İsmayıl – Təşkilatçı

Nicat Həsənzadə – Təşkilatçı

Azər Bağırov – Təşkilatçı

Aqil İlqaroğlu – Təşkilatçı

Cavid Zamanlı – Təşkilatçı

Səkinə Rəfili – Həkim-Kosmetoloq

Lala Cavadova – Həkim-Kosmetoloq

Fatimə Quliyeva – Lazer Mütəxəssisi, Tibbi bioloq

Səməd Səmədov – Xalq Artisti

Pərvin Səfərov – Müğənni

Anar Nəbiyev – Müğənni

Nərgiz Təhməzli – Müğənni

Roza Rəşidli – Müğənni

Huri Nisa – Müğənni

Anar Məmmədov – Müğənni

Nurlan Cəfərlinski – Tar ifaçısı

Tibu – Reper

Mehriban Həsənova – Dəb Dizayneri

Ayşən Həbibova – Modelyer-Dizayner

Elmira Mustafayeva – Modelyer

Zəhra Bağırlı – Model

Salatın Əsədova – Fitness Model

Aysun Qasımzadə – Model

Minara Həsənli – Model

Elvana Əhmədova – Model

Sirac Quluzadə – Kids Model

Ayxan Atakişiyev – Kids Model

İsmayıl Ataşov – Kids Model

Sultan Hümbətzadə – Kids Model

Selcan Mazanlı – Kids Model

Əkbər Rzazadə – Kids Model

Əli Hüseynzadə – Fotoqraf

Orxan Paşayev – Fotoqraf

Faiq Qurbanov – Fotoqraf

Tofiq Əliyev – Videoqraf

Elmin Zaidov – Fotoqraf

Hüseyn Mustafayev – Fotoqraf

Rəşad Nəsirov – Fotoqraf

Şirin İsgəndərli – Fotoqraf

Orxan Kərimli – Videoqraf

Rüstəm Fərman – Foto Jurnalist

Nəriman İsmayılov – Foto Jurnalist

Məhərrəm Yaqub – Cover Designer

Pənah Əlisoy – Turizm Mütəxəssisi

Elnur Alıyev – İdman Kompleksi rəhbəri

Aygün Ramazanlı – Prodüsser

Miri Yusif Bağırov – Stilist

ŞİRKƏTLƏR:

AMV GROUP

AMV CONSULTING

AMV EXPRESS

AF HOLDING

AMV TRAVEL

AMV EDUCATION

AF MALL

AF HOTEL

LIFE CENTRE

EUROHOME

PAPEN

AMV SOFTLAB

EMON HOTEL

“İNSAN MÜHƏNDİSLİYİ” PROQRAMI

A GROUP CONSTRUCTION

MAK MARINE LTD

ASCO CONSTRUCTION

RİYAD MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ

QOXU PARFUME

AMV LAW

FOUR SEASONS TRAVEL

SƏADƏT LKB

BUĞDA RESTAURANT

ADS GARDEN

EYZAMOĞLU BARBERSHOP

İSLİMİ HƏDİYYƏLƏR

THE TOY STORE

RUSTAM FARMAN

AVTO FARBE

SUNAY BABY & KIDS

