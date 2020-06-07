Azərbaycanda daha bir həkim COVID-19-a yoluxdu

07.06.2020 - 12:28

Azərbaycanda daha bir həkim, pulmonoloq ixtisaslı Günay Əliyeva COVID-19-a yoluxub. Bu barədə həkim-infeksionist Natiq Əliyev Facebook hesabında yazıb.
“Şәkildә gördüyünüz hәkim yoldaşımız Dr. Günay Әliyeva (hәkim-pulmonoloq) COVID-19-un ilk günlәrindәn mübarizәyә başlayan insanlardandır. Astara, Qobustan, daha sonra Bakıda bәrabәr COVID-mәrkәzdә 3 aya yaxındır ki, mübarizә edirdik. Amma tәəssüf ki, koronavirus ondan da yan keçmәdi vә COVID-19 testi pozitivdir”, – N.Əliyev yazıb.
“Dünәnә qәdәr bu palatalarda bizlә çiyin-çiyinә gecә-gündüz demәdәn xәstәlәrin dәrdlәrinә qaçan Günay bu gün xәstә statusundadır. Әzizlәrim, heç kim sığortalanmayıb – nә gәnci, nә yaşlısı, nә hәkimi, nә hakimi, nә sıravi vәtәndaşı. Özünüzü qoruyun, – yazan həkim mübarizə yoldaşına tezliklə sağalmağı arzulayıb. – Doktorum, tez sağal, aramıza qayıt, hәlә hәngamәlәr bundan sonra başlayır, bizi, komandanı belә buraxmaq olmaz”.

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