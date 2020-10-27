Çempionlar Liqası: “Bavariya” və “Real Madrid”in səfər sınağı

27.10.2020 - 11:02

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində ikinci tura start veriləcək.

“Report”un məlumatına görə, ilk oyun günündə 4 qrupda 8 görüş keçiriləcək. Turnirin son qalibi Almaniya “Bavariya”sı Moskvada Rusiyanın “Lokomotiv” komandasının qonağı olacaq. A qrupunun digər görüşündə “Atletiko” İspaniyada Avstriya “Zaltsburq”unu qəbul edəcək.

İlk turda məğlub olan İspaniyanın “Real Madrid” komandası Almaniyada Mönhenqladbax “Borussiya”sı ilə üz-üzə gələcək. İtaliya “İnter”i isə Ukraynada “Şaxtyor”la qarşılaşacaq.

Çempionlar Liqası
II tur
27 oktyabr

A qrupu
21:55. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Bavariya” (Almaniya)
24:00. “Atletiko” (İspaniya) – “Zaltsburq” (Avstriya)

Xal durumu: “Bavariya” – 3, “Lokomotiv” – 1, “Zaltsburq” – 1, “Atletiko” – 0

B qrupu
21:55. “Şaxtyor” (Donetsk, Ukrayna) – “İnter” (İtaliya)
24:00. “Borussiya” (Mönhenqladbax, Almaniya) – “Real Madrid” (İspaniya)

Xal durumu: “Şaxtyor” – 3, “Borussiya” – 1, “İnter” – 1, “Real Madrid” – 0

C qrupu
24:00. “Portu” (Portuqaliya) – “Olimpiakos” (Yunanıstan)
24:00. “Marsel” (Fransa) – “Mançester Siti” (İngiltərə)

Xal durumu: “Mançester Siti” – 3, “Olimpiakos” – 3, “Portu” – 0, “Marsel” – 0

D qrupu
24:00. “Liverpul” (İngiltərə) – “Midtüllann” (Danimarka)
24:00. “Atalanta” (İtaliya) – “Ayaks” (Niderland)

Xal durumu: “Atalanta” – 3, “Liverpul” – 3, “Ayaks” – 0, “Midtüllann” – 0

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