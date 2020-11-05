Avropa Liqası: “Milan” və “Arsenal” evdə, “Napoli” səfərdə oynayacaq

05.11.2020 - 11:25

Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində III turun görüşləri keçiriləcək.

“Report”un məlumatına görə, Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi “Qarabağ” Türkiyədə “Sivasspor”un qonağı olacaq. I qrupunun digər martçında “Vilyarreal” İspaniyada İsrailin “Makkabi” (Təl-Əviv) komandasını qəbul edəcək.

Turnirin iddialı komandalarından “Arsenal” İngiltərədə Norveç “Molde”sini qəbul edəcək. Londonun digər təmsilçisi “Tottenhem” Bolqarıstanda “Lüdoqorets”in qonağı olacaq.

İtaliya klublarından “Roma” Rumıniyanın ÇFR, “Napoli” Xorvatiyanın “Riyeka”, “Milan” isə Fransanın “Lill” komandası ilə üz-üzə gələcək.

Avropa Liqası
III tur
5 noyabr

A qrupu
21:55. “Roma” (İtaliya) – ÇFR (Rumıniya)
00:00. “Yanq Boyz” (İsveçrə) – MOİK (Sofiya, Bolqarıstan)

Xal durumu: ÇFR – 4, “Roma” – 4, “Yanq Boyz” – 1, MOİK – 1

B qrupu
21:55. “Rapid” (Vyana, Avstriya) – “Dandolk” (İrlandiya)
00:00. “Arsenal” (İngiltərə) – “Molde” (Norveç)

Xal durumu: “Arsenal” – 6, “Molde” – 6, “Rapid” – 0, “Dandolk” – 0

C qrupu
21:55. “Slaviya” (Çexiya) – “Nitsa” (Fransa)
21:55. “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – “Bayer” (Leverkuzen, Almaniya)

Xal durumu: “Bayer” – 3, “Hapoel” – 3, “Slaviya” – 3, “Nitsa” – 3

D qrupu
21:55. “Benfika” (Portuqaliya) – “Reyncers” (Şotlandiya)
21:55. “Lex” (Polşa) – “Standard” (Lyej, Belçika)

Xal durumu: “Benfika” – 6, “Reyncers” – 6, “Lex” – 0, “Standard” – 0

E qrupu
21:55. PAOK (Yunanıstan) – PSV (Niderland)
21:55. “Omoniya” (Kipr) – “Qranada” (İspaniya)

Xal durumu: “Qranada” – 4, PSV – 3, PAOK – 2, “Omoniya” – 1

F qrupu
21:55. “Real Sosyedad” (İspaniya) – AZ (Niderland)
21:55. “Riyeka” (Xorvatiya) – “Napoli” (İtaliya)

Xal durumu: AZ – 6, “Napoli” – 3, “Real Sosyedad” – 3, “Riyeka” – 0.

G qrupu
00:00. “Lester” (İngiltərə) – “Braqa” (Portuqaliya)
00:00. “Zarya” (Ukrayna) – AEK (Yunanıstan)

Xal durumu: “Lester” – 6, “Braqa” – 6, “Zarya” – 0, AEK – 0

H qrupu
00:00. “Seltik” (Şotlandiya) – “Sparta” (Çexiya)
00:00. “Milan” (İtaliya) – “Lill” (Fransa)

Xal durumu: “Milan” – 6, “Lill” – 4, “Seltik” – 1, “Sparta” – 0

İ qrupu
21:55. “Sivasspor” (Türkiyə) – “Qarabağ” (Azərbaycan)
00:00. “Vilyarreal” (İspaniya) – “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)

Xal durumu: “Vilyarreal” – 6, “Makkabi” – 6, “Sivasspor” – 0, “Qarabağ” – 0

J qrupu
21:55. “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) – “Tottenhem” (İngiltərə)
00:00. “Antverpen” (Belçika) – LASK (Avstriya)

Xal durumu: “Antverpen” – 6, “Tottenhem” – 3, LASK – 3, “Lüdoqorets” – 0

K qrupu
00:00. “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) – “Volfsberg” (Avstriya)
00:00. “Feyenoord” (Niderland) – MOİK (Moskva, Rusiya)

Xal durumu: “Volfsberq” – 4, MOİK – 2, “Dinamo” – 2, “Feyenoord” – 1

L qrupu
00:00. “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Gent” (Belçika)
00:00. “Hoffenhaym” (Almaniya) – “Slovan” (Liberec, Çexiya)

Xal durumu: “Hoffenhaym” – 6, “Srvena Zvezda” – 3, “Slovan” – 3, Gent – 0

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