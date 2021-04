Ramazan ayı başladı

Bu gündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayıb.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə, bu il Ramazan ayı aprelin 14-ə təsadüf edir. Niyyət gecəsi aprelin 13-dən 14-nə keçən gecəyə düşür.

Təqvimə əsasən, Əhya gecələri (Qədr gecəsi) 1 may (Razamanın 18-ci günü), 3 may (Ramazanın 20-ci günü), 5 may (Ramazanın 22–ci günü) və 9 may (Ramazanın 26-cı günü) tarixlərinə təsadüf edir.

Şəvval ayının 1-i, yəni mayın 13-də isə Ramazan bayramı olacaq.