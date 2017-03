Sabiq MTN generallarını qoruyan və vuran əllər… 02.03.2017 - 08:54

Azadlıqda gəzən “MTN çetesi”nin üzvləri həbs edilənlərdən az cinayət törətməyib-faktlar

Ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin (MTN) adı ən müxtəlif cinayətlərdə hallanan vəzifəli əməkdaşlarının həbs edilməməsi hələ də geniş müzakirə mövzusudur. Müzakirələrdə Eldar Mahmudovun istintaqdan kənar qalmasından tutmuş şantajla pul toplayan müstəntiqlərinə qədər hər biri haqda çox ciddi ittihamlar səsləndirilir. Bu ittihamları hər yerdə eşitmək olar, məhkəmədə də, avtobus və metroda da.

Nə baş verir? Niyə adları müxtəlif cinayətlərdə hallanan sabiq MTN-çilər azadlıqda gəzirlər? Onları qoruyan kimlərdir? Bu işdə böyük bir nazirliyin ləğvinə gətirib çıxaran, ancaq azadlıqda qalmağı bacaran Eldar Mahmudovun rolu varmı?

“MTN işi” üzrə məhkəmə proseslərini izləyənlər zərərçəkənlərin onların milyonlarını əlindən almış MTN-çilərin həbsini tələb etdiklərini sezirlər. Amma “MTN çetesi” üzvlərini tutmurlar.

Məsələn, “MTN işi” üzrə zərərçəkən Hüseyn Səfərov Bakı Hərbi Məhkəməsində ləğv edilmiş MTN-in İstintaq Baş İdarəsi 2-ci istintaq şöbəsinin rəisi Vüsal Ələkbərovun cinayət işi üzrə prosesdə çox kəskin şəkildə istintaq idarəsinin rəisi Mövlam Şıxəliyevin həbsini tələb edib. Onun məhkəmədə dediklərindən sitat: “Mövlam Şıxəliyev niyə gizlənir? Bu adam general olsa da, dövlətə xəyanət edib. Akif Çovdarov bir az abırlıdır, heç olmasa, bir neçə epizodu etiraf edir, bunlar onu da eləmir”.

Zərərçəkənin söylədiyi bu fikirlərdən doğan suallar var.

Akif Çovdarov da, Mövlam Şıxəliyev də böyük idarələrin rəisləri olublar. Hər iki şəxs generaldır. Hər birinin əməlləri haqda kifayət qədər məlumatlar, ifadələr ortadadır. Bəs niyə Akif Çovdarov həbsdə, Mövlam Şıxəliyev azadlıqdadır?



Azadlıqda qalan digər bir şəxs isə Mövlam Şıxəliyevin işçisi Elşən Murtuzovdur. MTN-in Antiterror Mərkəzinin sabiq rəisi, hazırda həbsdə olan general Elçin Quliyevlə nazirliyin İstintaq Baş İdarəsinin mühüm işlər üzrə müstəntiqi Elşən Murtuzov arasında bir müddət əvvəl üzləşmə keçirilmişdi. Yayılan xəbərlərdən bəlli olurdu ki, rəislə müstəntiq 2014-cü ildə intihar edən MTN polkovniki Malik Mustafayevin və nazirlik tərəfindən saxta, qondarma ittihamlarla qanunsuz həbs olunan şəxslərin işi üzrə üzləşdirilib. Müstəntiq Elşən Murtuzov apardığı saxta cinayət işlərindən danışıb. Belə ki, qanunsuz həbslərlə bağlı qərəzli istintaqın birbaşa MTN generallarının tapşırığı ilə həyata keçirildiyini səmimi etiraf edib. O, üzləşmə prosesində general Elçin Quliyevin və MTN-in həbsdə olan digər yüksək vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əmrlərini icra etdiyini açıqlayıb. E.Murtuzov hazırda həbsdə deyil, hətta əvvəlki vəzifəsini MTN-in bazasında yaradılan yeni qurumda davam etdirməsi haqda da bilgilər var. Amma E.Murtuzovun əməllərindən zərərçəkənlər də az deyil. Konkret olaraq, intihara vadar edilən MTN polkovniki Malik Mustafayevin qardaşı Mətləb Mustafayev hüquq-mühafizə orqanlarından vaxtilə onu qanunsuz həbsə almış Elşən Murtuzovun da həbsini tələb edir.

Elşən Murtuzovun həbsini tələb edən təkcə M.Mustafayev deyil. Müstəntiq medianın gündəminə MTN-dəki qəfil yoxlamalardan çox əvvəl gəlmişdi. Jurnalist Pərviz Həşimlinin işi üzrə müstəntiq də Elşən Murtuzov idi. MTN rəhbərliyinin məkrli planlarının həyata keçirilməsi məqsədilə həbs edilən Pərviz Həşimliyə qarşı saxta istintaqı da məhz Elşən Murtuzov aparmışdı. Bu gün P.Həşimli də E.Murtuzovun həbsini tələb edənlər sırasındadır.

Amma onu həbs etmirlər. “MTN işi” üzrə həbs edilən Vüsal Ələkbərovla Elşən Murtuzovun əməllərini bir tərəziyə qoysalar, elə də ciddi fərq yaranmaz.

Bugünlərdə “MTN çetesi” üzvlərinin işi üzrə keçirilən daha bir prosesdə əsas diqqətçəkən məqam polkovnik Təhsin Ağayevlə bağlı oldu. T.Ağayev MTN-in İstintaq Baş İdarəsində rəis müavini olub. Baş idarədə 1-ci idarənin rəisi olan Vüsal Ələkbərovun cinayət işində zərərçəkmiş kimi tanınan Müsənnif Salahov Təhsin Ağayevin də əleyhinə ifadə verib. M.Salahov istintaqa ifadəsində bildirib ki, Təhsin Ağayev və Vüsal Ələkbərov ona hədə-qorxu gələrək 600 min manatını alıblar. M.Salahov deyib ki, 2012-ci ildə bank rəhbəri Etibar Əliyev həbs olunduqdan sonra bir qrup MTN əməkdaşı onun çalışdığı filiala gəliblər. Növbəti gün onu Vüsal Ələkbərovun yanına, o isə öz növbəsində Təhsin Ağayevin otağına aparıb.



Otaqda baş verənləri zərərçəkən məhkəmədə belə anladıb.

Məhkəmədəki ifadəsindən sitat: “Təhsin Ağayev otağında məndən ”Etibar Əliyev bankı yeyib-talayıb, sən nə qədər pul verirdin ona?” deyə, soruşdu. Cavabımı gözləmədən “Haraya düşdüyünü bilirsən də, çıxmaq üçün 3 milyon manat verməlisən” dedi. Mən gülərək “nə özümdə, nə filialda indiyə kimi bu qədər pul görməmişəm” dedim. Pulla bağlı xeyli müzakirə etdikdən sonra Təhsin Ağayev “verməsən, Etibarın dalınca sən içəri girəcəksən” dedi. Vüsal isə “nə qədər səni həbs etməmişəm, get, pulu gətir” deyib hədələdi. Evə gələndən sonra 2 həftə ərzində Təhsinlə Vüsal tez-tez zəng edib pulu tələb etdilər. Psixoloji təzyiqlərə dözmədim, həm də həbs olunacağımdan qorxub bacanağımdan 150 min manat borc alıb, evdəki qızılları da 50 minə satdım. 200 min manatı sellofan torbaya qoyub nazirliyə getdim, orada Təhsin Ağayevə zəng edib məlumat verdim, məni onun otağına apardılar. Pulu Təhsinə verib başqa pulumun olmadığını dedim. Vüsal dərhal “min obyektin var, get, sat, pulu gətir, milyonlar qazanırsız, Misir hesablayıb” deyə, reaksiya verdi. Mən onlara yalvardım, Təhsin 600 min manat versəm, həbs edilməyəcəyimə razılıq verdi”.

Zərərçəkən deyib ki, hədələrə tab gətirməyərək qohumlarından ondan tələb olunan məbləği toplayıb və aparıb tələb edən şəxslərə çatdırıb. Sitat: “Ümumi 500 min manatı may ayının əvvəllərində torbaya qoyub nazirliyə gəlib orada Təhsinin otağında onun özünə verdim. Qalan 100 min manat üçün də 1 həftə vaxt verdilər, bu dəfə də yeznəm İlhamdan və dayım oğlu Əyyubdan hərəsindən 50 min alıb gətirib Təhsin Ağayevə verdim”. Zərərçəkmiş deyib ki, bu epizod üzrə ittiham olunan şəxslərdən biri də Təhsin Ağayevdir. Lakin V.Ələkbərovun barəsində olan cinayət işinin ittiham aktında T.Ağayevin dindirilməsinin “səhhəti ilə bağlı mümkün olmadığı” qeyd edilib.

Vəkili isə deyib ki, müvəkkilinin dili tutulub, danışa bilmir.

Vəzifədə ikən xəstəliyinin işinə mane olmayan birinin işdən çıxarılandan dərhal sonra “ağır xəstələnməsi” və bu səbəbdən onun dindirilməsinin mümkünsüzlüyünün əsas gətirilməsinə kim inanar?

Heç “Məlikməmməd nağılı”nın belə süjet xətti yoxdur.

Bu günədək azadlıqda qalmağı bacaranlardan biri də sabiq nazir Eldar Mahmudovun müavini Hilal Əsədovdur.

General Hilal Əsədovun keçmiş şefi Eldar Mahmudovun cinayətləri haqda, istintaqçıların dili ilə desək, “səmimi ifadə” verdiyinə görə azadlıqda qaldığı bildirilir. Eldar Mahmudov Hilal Əsədovu 2005-ci ildə özünə müavin təyin edib. Hilal Əsədov Eldar Mahmudovun şifahi tapşırığı ilə 2005-2009-cu illərdə nazirliyin Antiterror Mərkəzinə, 2011-ci ildən sonra həm də Əks-kəşfiyyat Baş İdarəsinin işlərinə nəzarət edib. O, nəzarətində olan idarə və mərkəzin fəaliyyəti çərçivəsində tədbirləri, məlumatları Eldar Mahmudova məruzə edib.



Hilal Əsədov “8-ci kilometr bazarı”nın sahiblərindən pul alınmasının birbaşa iştirakçısıdır. Və bunu gizlətmir də. Bir müddət əvvəl yayılan ifadəsində belə bir cümlə də vardı: “Eldar Mahmudov dedi ki, halallıqla bazarı alın”.

“Halallıq” deyilən məsələ bazarın sahibləri olan qardaşların MTN-ə aparılaraq döyülməsi, əmlaklarının əlindən alınması olub. Hilal Əsədov da azadlıqdadır. Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatlardan belə aydın olur ki, bu gün həbsdə 20 MTN əməkdaşı var. Həbsdə olanlarla azadlıqda qalanların əməlləri arasındakı fərq isə demək olar ki, yoxdur. Bəs bu ayrı-seçkiliyin səbəbi nədir?

