ÇL-da 1/8 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vuruldu – VİDEO
Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin ilk oyunlarına bu gecə keçirilmiş 2 oyunla yekun vurulub.
“Minval.info“nun məlumatına görə, Ukraynada doğma meydanda “Şaxtyor” klubu İtaliyanın “Roma”sını qəbul edib.
Görüş minimal hesabla meydan sahiblərinin xeyrinə bitib.
Digər qarşılaşması isə İspaniyada baş tutub. “Sevilya” “Mançester Yunayted” ilə görüşüb və oyunda qol vurulmayıb.
23:45. “Sevilya” (İspaniya) – “Mançester Yunayted” (İngiltərə) 0:0
23:45. “Şaxtyor” (Ukrayna) – “Roma” (İtaliya) 2:1
Qol: Fakundo Ferreyra, 52. Fred, 71 – Cengiz Under, 41
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