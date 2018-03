“Oscar” mükafatının qalibləri onlar oldu (FOTOLAR) 05.03.2018 - 12:37

2018-ci il Oscar mükafatlandırma mərasimi yekunlaşıb.

Qaynarinfo xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Cimmi Kimmelin aparıcılıq etdiyi mərasim Los Ancelesdə Dolbi teatrında baş tutub.

Qaliblərin siyahısını təqdim edirik:

Ən yaxşı film: The Shape of Water

Ən yaxşı rejissor: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

Ən yaxşı aktyor: Gary Oldman (Darkest Hour)

Ən yaxşı aktrisa: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Ən yaxşı köməkçi aktyor Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Ən yaxşı köməkçi aktrisa: Allison Janney (I, Tonya)

Xarici dildə ən yaxşı film: A Fantastic Woman

Ən yaxşı animasiya filmi: Coco

Ən yaxşı sənədli film: Icarus

Ən yaxşı qısa sənədli film: “Heaven Is A Traffic Jam On The 405”

Ən yaxşı qısa animasiya filmi: Dear Basketball

Ən yaxşı qrim və saç düzümü: Darkest Hour

Ən yaxşı kostyum dizaynı: Phantom Thread

Ən orijinal ssenari: “Get Out,” Jordan Peele

Gülşən

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

LinkedIn

Pinterest

Tumblr