Dəhşətli proqnoz: may ayının sonunadək dəhşətli zəlzələ 15.05.2020 - 00:12

2020-ci il başlayandan dünyada fəlakətlərin ardı arası kəsilmir. Koronavirus pandemiyası və onun insan irqi üçün gətirdiyi bəla hələ bitib tükənməmiş türkiyə mediasında dərc edilən yeni bir idda insanları təşfişə salıb. Həmin iddiaya görə, may ayının sonuna kimi dünyanın böyük fəlakət gözləyir.

Cumhuriyyet.az oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki,“Kamuajans” saytında dərc edilən yazıya əsasən, Ahbar uz zaman adlı qədim bir kitabda üzə çıxan faktlar bütün dünyanı ayağa qaldırıb. Həmin kitabda 2020-ci ilin may ayının sonuna kimi dünyada dəhşətli bir zəlzələnin olacağı bildirilir. Budur, İbn əli Məsudi tərəfində yazılan kitabda həmin tükürpədən faktlar:

İki rəqəm qoşa olan zaman dünyaya xəstəliklər yayılacaq. Həzilər ziyarətə belə gedə bilməyəcək. Çəyirtkə sürüsü şəhərlərə hücum edəcək. Hər şeyin qiyməti bahalaşıb yoxsulların sayı artan zaman uşaqların saçlarını ağardan, dünyada yaşayan insanların 3də birinin ölümünə səbəb olan May ayında dəhşətli zəlzələ olacaq.

