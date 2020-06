ÜST xəbərdarlıq etdi: Koronavirus bitməmiş yeni epidemiya başladı

Konqo Demokratik Respublikasının qərbində Ebola hemorragik qızdırması yenidən yayılmağa başlayıb.

“İzvestiya”nın məlumatına görə, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus deyib.

Məlumata görə, Konqoda Ebolaya yoluxmuş altı nəfərdən dördü artıq həyatını itirib. ÜST yeni epidemiya ilə mübarizə üçün hadisə yerinə nümayəndələrini göndərib.

Qebreyesus vurğulayıb ki, Ebolanın yenidən yayılması koronavirus infeksiyasının insanların üzləşdiyi tək problem olmadığını xatırladır.

oxu.az

A new #Ebola outbreak detected in western #DRC, near Mbandaka, Équateur province. @MinSanteRDC has identified 6 cases, of which 4 people have died. The country is also in final phase of battling Ebola in eastern DRC, #COVID19 & the world’s largest measles outbreak.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020