Türklər Almaniyada təhqir olundu: Zibil qutuları – Foto 09.08.2017 - 08:34

Almaniyada bələdiyyənin zibil qutularının üzərinə yazdığı türk adları etiraza səbəb olub.

Axar.az xəbər verir ki, Almaniyanın Duysburq şəhərində zibil qutuları üzərinə “Zibili buraya at, Mehmet” (Mach et, Mehmet), “Zibili buraya at, Gülcan” (Mach et, Gülcan) kimi yazılar yazılıb.

Bu, bölgədə yaşayan türklər tərəfindən etirazlara səbəb olub.

Bələdiyyə isə etirazlara cavab olaraq 6 min zibil qutusuna yalnız türk adlarının deyil, digər ölkəyə məxsus adların da yazıldığını və bunu ətraf mühitin təmizliyinə riayət edilməsinə diqqət çəkmək üçün etdiyini bildirib.

