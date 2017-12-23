Son illər bu qədər bank bağlanıb – SİYAHI
Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Azərbaycanın bank sektorunda əsaslı yer tutan banklardan birinin – “DəmirBank”ın lisenziyası ləğv olunub. “Qafqazinfo” bu məqamda devalvasiyalardan sonra lisenziyası ləğv olunan bankların siyahısını təqdim edir:
“Azərbaycan Kredit Bankı” ASC – 10 iyul 2015-ci il
“Bank of Azerbaijan” ASC – 18 yanvar 2016-cı il
27 yanvar 2016-cı il
“Qafqaz İnkişaf Bankı” ASC
“Atrabank” ASC
“Texnikabank” ASC – 1fevral 2016-cı il
“Bank Standard” – 1 oktyabr 2016-cı il
21 iyul 2016-cı il
“Dekabank” ASC,
“Kredobank” ASC,
“Parabank” ASC
“Zaminbank” ASC
23 dekabr 2017-ci il
“DəmirBank” ASC
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