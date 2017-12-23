Son illər bu qədər bank bağlanıb – SİYAHI

23.12.2017 - 16:23

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Azərbaycanın bank sektorunda əsaslı yer tutan banklardan birinin – “DəmirBank”ın lisenziyası ləğv olunub. “Qafqazinfo” bu məqamda devalvasiyalardan sonra lisenziyası ləğv olunan bankların siyahısını təqdim edir:

“Azərbaycan Kredit Bankı” ASC – 10 iyul 2015-ci il

“Bank of Azerbaijan” ASC – 18 yanvar 2016-cı il

27 yanvar 2016-cı il

“Qafqaz İnkişaf Bankı” ASC

“Atrabank” ASC

“Texnikabank” ASC – 1fevral 2016-cı il

“Bank Standard” – 1 oktyabr 2016-cı il

21 iyul 2016-cı il

“Dekabank” ASC,

“Kredobank” ASC,

“Parabank” ASC

“Zaminbank” ASC

23 dekabr 2017-ci il

“DəmirBank” ASC

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