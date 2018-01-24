AAAF rəhbərindən daha bir qalmaqal — Bu dəfə jurnalist hədəfə alındı – FOTOLAR

24.01.2018 - 17:54

“AAAF Holdinq” MMC-nin təsisiçisi Tofiq Heydərov daha bir qalmaqala imza atıb.

Cumhuriyyet.net  “Ölkə.Az”-a istinadən  xəbər verir ki, həm də Ağır Atletika federasiyasının rəsmisi olan Tofiq Heydərov idmançının dopinqdə ilişməsi xəbərinə kəskin reaksiya verib.

“Unikal.org” saytınını əməkdaşı Aygün Osmanovanı hədəfə alan şirkət rəhbəri onun şəklini öz sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Federasiya rəsmisi jurnalist sözünü dırnaqda yazmaqla bütün bu peşə sahiblərini də təhqir etdiyinin fərqinə varmır.

Bundan əlavə, Tofiq Heydərov xanım jurnalistin paylaşımının altında şərhlər yazaraq təhqirlərə yol verib.

Tofiq  Heydərovun Aygün Osmanovaya yazdığı şərhləri təqdim edirik:

 

“Hörmetli dostlarım ve media nümayendeleri neçe vaxdır ki, bezi “jurnalist”lerin bizim haqqımızda yazdıqları yalan ve böhtanların acı neticeleri haqqında yazılar derc edirem. Beş ilden artıqdı ki, bu yazılar AAAF park haqqında derc edilirdi. Azerbaycan Ağır Atletika Federasiyasına vitse- prezident ve baş meşqçi seçilenden sonra bu yazılara elave olaraq federasıyamız haqqında xoşagelmez yazılar yazılmağa start verildi. Her zaman hörmetle yanaşdığımız bu insanlar hedlerini aşsa bele sesimizi çıxarmayıb işimize davam etdik. Söhbetler o dereceye çatıb ki, bu “jurnalist”ler dövlet maraqlarımıza böyük zerbeler vurmaqdan bele çekinmeyerek düşmen reqiblerimize bize qarşı ellerinde istifadeye yararlı subutlar verirler.

AAAF- da dopinq meselelerine göre böyük deyişiklikler oldu. Dopinqle mübarizede dövlet seviyyesinde qeti addımlar atılmağa start verildi. ASAN xidmete benzer AMADA ( Azerbaycan Milli Dopinq Agentliyi) yaradıldı. Bu yeni yaradılan teşkilatla Federasiyamız sıx iş birliyi quraraq bu mübarizede böyük uğurlar elde etmeye başladı.

Hamıya melumdur ki, bütün sahelerde olduğu kimi idmanda da torpaqlarımızı işğal eden Ermenistanı böyük ferqle geride qoya bilirik. Ağır Atletika yegane idman növüdür ki, düşmen qonşularımız her Olimpiya oyunlarında medal qazana bilirler. Bu idman növü Ermenistanda milli idman növü sayılır. AAAF olaraq her yarışda esas mübarizemiz onlara qaşı aparılır. Ağır atletikanın respublikamızda inkişafı onları hedsiz derecede qıcıqlandırır ve biz her yarışda bunun şahidi oluruq.

Komandamıza baş meşqçi seçilmeyimin esas sebebi mehs dopinqle mübarizeye göre olmuşdu. Hamıya çox ciddi xeberdarlıq etmişdim. Çünkü bu zamana kimi, açıq aşkar hamı dopinqden istifade edir ve onsuz neticelerin mümkünsüzlüyünü beyinlerine yeridmişdiler. Mübarizemizin ilk ayları çox çetinliklerle üzleşirdik. O zaman AMADA olmadığından kiçik bir şübhe yaranırdırsa tecili tedbirler görürdük. İslam oyunları öncesi keçirilen Avropa çempionatına geden komandadan şübhelendiyime göre risk etmeyerek yarışda iştirak etmemeyine qerar verdim. Komandanın bezi üzvleri biz temizik deye söze baxmayaraq yarış yerine bele getmişdi. Tecili geri dönmelerini emr verdim, amma buna baxmayaraq bütün metbuat bu haqda yalan infomasiyalar yaymağa başladılar. Tesevvür edin ki, “jurnalist” qızımız Avropa Ağır Atletika Federasiyasının Baş Katibine zeng edib sual verir ki, “bizim idmançılar dopinq atdığından geri dönübler bu hagda ne deye bilersiniz?”

Kime xidmet edirler bunlar. Federasiya ve komandamızın üzvleri haqqında ele çirkin yalanlar yazırlar ki, adam tekrar bu haqda söz açmağa utanır. Başqa dövlet federasiyalarında daxili ve xarici yoxlamalar zamanı onlarla atletler dopinq testinden çeçe bilmirler. Heç bir ölkenin metbuatı milli yığma komandalarını pis veziyyete qoyan yazılar derc etdirmir.

Sabah yazıları ile işimizi heçe çıxaran bu xanım ” jurnalistimizi” mehkemeye vermek qerarına gelmişik. Etiraf edir ki, içinizden olan satqınlar verir mene informasiyanı.

Biz mübarizeni özümüzden başlamışıq ve en yaxınımıza bele bu işde bağışlanma qeti olmayacaq. AMADA- nın bu mübarizede bize kömek edib dopinqleri aşkarlamasa yeniyetmelerin Olimpiya oyunlarında iştirak etmeyimiz tehlikeli bir veziyyete düşecek. Sizden xahiş edirem ki, bu xanım”jurnalist”in sehifesine girib haqqımızda yazılanları oxuyub onun haqqında qerar vermeyimizde bize meslehetlerinizi veresiniz.

Men özüne yazdım ki, seni bu yazılara göre Ermenistan Ağır Atletika Federasiyasının metbuat katibi vezifesine rahat götüre bilerler.

Men en çox tesir ise eden odur ki, Aygün xanım profilinde olan o gözel qızına çöreyi başqalarının qızını cemiyyetde rüsvay etmekle qazanır. Azerbaycanda qadın ağır atletikası menim teşebbüsümle yaranıb. Heç kes bizim idmançı qızlarımız haqqında bele çirkin yazılar yazılmasına haqq qazandıra bilmez. Bizim idmançı olmağımıza baxmayın, sizin çirkin yazılarınıza ele bir cavab yaza bilerik ki, Azerbaycandan qaçmaq mecburiyyetinde qalarsınız. Bir Azerbaycanlı olaraq bele şeyler bize heç yaraşmaz. Yene de sizden yazdıqlarınıza göre üzr isemeyinizi görmek meni çox sevindirerdi.

Allah bütün günahlarımızı bağışlasın!”

 

 

AAAF rəhbərindən daha bir qalmaqal — Bu dəfə jurnalist hədəfə alındı - FOTOLAR

 

AAAF rəhbərindən daha bir qalmaqal — Bu dəfə jurnalist hədəfə alındı - FOTOLAR

 

AAAF rəhbərindən daha bir qalmaqal — Bu dəfə jurnalist hədəfə alındı - FOTOLAR

 

AAAF rəhbərindən daha bir qalmaqal — Bu dəfə jurnalist hədəfə alındı - FOTOLAR

 

AAAF rəhbərindən daha bir qalmaqal — Bu dəfə jurnalist hədəfə alındı - FOTOLAR
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