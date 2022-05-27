Bayraktar xanımı ilə Cıdır düzündə – FOTOLAR
27.05.2022 - 18:14
Türkiyənin “Baykar Savunma” şirkətinin texniki direktoru, “Bayraktar” pilotsuz uçuş aparatının (PUA) yaradıcısı Selçuk Bayraktar Şuşa şəhərinə səfər edib.
Cumhuriyyet.az xəbər verir ki, Bayraktar xanımı ilə Şuşaya səfəri zamanı Cıdır düzünə də baş çəkib.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (fotoğrafta), Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’yı ziyaret etti. İşgalden kurtarılmasında yerli ve milli insansız hava araçlarının önemli rol üstlendiği Şuşa’da Bayraktar; Cıdır Düzü, Aşağı Gövher Ağa Mescidi başta olmak üzere şehirde öne çıkan yerleri eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve beraberindekilerle ziyaret etti. ( Mustafa Çiftçi – Anadolu Ajansı )
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