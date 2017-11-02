Çempionlar Liqasında gecənin – NƏTİCƏLƏRİ

02.11.2017 - 11:26

Çempionlar Liqasında IV tura yekun vurulub

Oxu.Az-ın məlumatına görə, E, F, G və H qruplarında komandalar növbəti oyunlarına çıxıblar.

E qrupu

“Liverpul” (İngiltərə) – “Maribor” (Sloveniya) – 3:0
Qollar: Salah, 49, Emre Can, 64, Staric

“Sevilya” (İspaniya) – “Spartak” (Rusiya) – 2:1
Qollar: Lanqlet, 30, Baneqa, 59 – Ze Luis, 78

F qrupu

“Şaxtyor” (Ukrayna) – “Feyenoord” (Hollandiya) – 3:1
Qollar: Ferreyra, 14, Marlos, 17, Marlos, 68 – Yorgensen, 12

“Napoli” (İtaliya) – “Mançester Siti” (İngiltərə) – 2:4
Qollar: İnsinye, 21, Jorjinyo, 62 (pen.) – Otamendi, 34, Con Stons, 48, Aquero, 69, Sterlinq, 90+2

G qrupu

“Beşiktaş” (Türkiyə) – “Monako” (Fransa) – 1:1
Qollar: Cenk Tosun, 53 (pen.) – Roni Lopes, 45+1

“Porto” (Portuqaliya) – “Leypsiq” (Almaniya) – 3:1
Qollar: Herrera, 13, Pereyra, 61, 90+3 – Verner, 48

H qrupu

“Tottenhem” (İngiltərə) – “Real” (İspaniya) – 3:1
Qollar: Delle Alli, 27, 56, Eriksen, 65 – Ronaldo, 80

“Borussiya” (Dortmund, Almaniya) – APOEL (Kipr) – 1:1
Qollar: Gerrero, 39 – Pote, 51

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