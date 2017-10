Azərbaycanlı jurnalist Ramiz Rövşənin şeirini fransız dilinə tərcümə etdi 10.10.2017 - 21:47

“Şərq” qəzetinin əməkdaşı Ayyət Əhməd müasir Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi olan Ramiz Rövşənin “Yavaş-yavaş sevdim səni” şeirini fransız dilinə tərcümə edib.

Modern.az xəbər verir ki, ədibin qələmə aldığı bu şeir öz orjinallığı, fəlsəfi və poetik gücü ilə fərqlənir. Onu təqdim edirik:

Yavaş-yavaş sevdim səni

Yavaş-yavaş sevdim səni,

Hər gün bir az da sevdim.

Ən çox bu qış sevdim səni,

Qarda, ayazda sevdim.

Gör bir nə tez isinişdik

Havalar soyuyanda.

Adamlar qalın geyinib,

Ağaclar soyunanda.

Qar altından baş qaldıran

Çiçəktək sevdim səni.

İstisinə qızındığım

Ocaqtək sevdim səni.

Hələ bu cür sevməmişdim

Ömrüm boyu heç kimi.

Səni sevdim qar üstündə

Yem axtaran quş kimi.

Qorxa-qorxa bu sübh çağı

Nə baxırsan göyə sən?

Deyirsən ki, günəş çıxıb,

Qar əriyir deyəsən…

Nous présentons la poésie appelée “Je t’avais aimé peu à peu”

de Ramiz Rovshen – une preséntable poète de la poésie moderne de l’Azerbaïdjan . Cette poésie se caractérise avec son orginalité et sa force philosophique et poétique. De ce point de vue, nous avons voulu le faire parvenir aux lecteurs étrangers. Et nous avons traduit cette poésie de ce poète en français .

Je t’avais aimé peu à peu

Je t’avais aimé peu à peu

Chaque jour en augmentant un peu.

Je t’ai bien aimé cet hiver,

Dans un froid vif et neigeux.

On s’est vite habitué,alors

Il faisait froid au déhors.

Et les gens s’habillaient chaudement,

Les arbres deshabillaient lentement.

Je t’ai aimé,comme perce-neige,

La fleur qui pousse et perce la neige.

Je t’ai aimé comme un foyer,

Près duquel j’aime ,me rechauffer.

Et je n’avais jamais aimé

Personne;comme toi

Dans toute ma vie.

Je t’ai aimé comme l’oiseau

Cherchant de la graine

Sur la neige blanche;mais oui!

Dis-moi,dès l’aube,de si bonne heure,

Pourquoi regardes-tu le Ciel,

En ayant peur?

Tu penses à ce qu’il fait du soleil,

Et la neige se fond,tu le veilles…

