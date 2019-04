Musiqili Teatrın may repertuarı 24.04.2019 - 15:08

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında may ayı üçün nəzərdə tutulan repertuarı hazırlayıb.

Cumhuriyyet.net repertuarı təqdim edir.

03 May, 19:00

R.Ağababayev, A.Sent-Ekzüperi “Balaca şahzadə”

04 May, 12:00

R.Ağababayev, A.Sent-Ekzüperi “Balaca şahzadə”

04 May, 15:00

R.Ağababayev, A.Sent-Ekzüperi “Balaca şahzadə”

05 May, 12:00

H.K.Andersen “Düyməcik” (rus dilində)

05 May, 19:00

E.Sabitoğlu, T.Vəliyeva “Bankir adaxlı”

10 May, 19:00

R.Hacıyev “Qafqazlı qardaşqızı”(rus dilində)

11 May, 12:00

Rus xalq nağılı, “Qoğalın macərası” (rus dilində)

11 May, 19:00

F.Sücəddinov, T.Vəliyeva “Mən dəyərəm min cavana”

12 May, 12:00

A.Rıbnikov, A.Tolstoy “Buratino”

12 May, 19:00

F.Əmirovun musiqiləri əsasında “999-cu gecə”

17 May, 19:00

İ.Kalman “Silva”(rus dilində)

19 May, 12:00

E.Sabitoğlu, Y.Şvarts “Qırmızı papaq”

19 May, 19:00

R.Hacıyev, E.Ocaqov, F.Zöhrabov “Talelər qovuşanda”

23 May, 19:00

Ü.Hacıbəyli “O olmasın, bu olsun”

24 May, 19:00

Elçin, F.Allahverdi “Baladadaşın toy hamamı”

25 May, 12:00

E.Sabitoğlu, Y.Şvarts “Qırmızı papaq” (rus dilində, premyera )

25 May, 19:00

Ə.Səmədli “Toya bir gün qalmış”

26 May, 12:00

C.Barri, Qrimm qardaşları “Bremen musiqiçiləri və Pen”

26 May, 19:00

Ü.Hacıbəyli “Ər və arvad”

31 May, 19:00

R.Ağababayev, A.Sent-Ekzüperi “Balaca şahzadə”

