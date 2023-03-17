Nikol Arayiki məyus yola saldı 17.03.2023 - 14:13

Qarabağdakı separatçıların dırnaqarası rəhbəri Arayik Arutyunyan Moskvadan göstəriş gözləyir.

O, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla son görüşdən ümidsiz qayıdıb, çünki Paşinyan ona Qarabağın Azərbaycan ərazisi olması reallığına heç bir alternativ olmadığını bildirib.

Arutyunyan onun “post”unun heç bir işə yaramadığını anlayıb və istefaya gedir. Separatçılar ya Moskvanın onu fikrindən daşındıracağını, ya da Arutyunyanın “istefa ərizəsi” yazacağını istisna etmirlər.

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