UEFA ilin komandasını açıqlayıb

15.01.2020 - 16:56

UEFA 2019-cu ilin rəmzi komandasını açıqlayıb.

Apasport.az saytının məlumatına görə, “11-lik” azarkeşlər arasında səsvermə nəticəsində müəyyənləşib.

Çempionlar Liqasının son qalibi “Liverpul” heyətdə daha çox – 5 futbolçu ilə təmsil olunub.

Qapıçı: Alisson Bekker

Müdafiəçilər: Trent Aleksander-Arnold, Vircil van Deyk, Endryu Robertson (hamısı “Liverpul”), Mateys de Liqt (“Yuventus”);

Yarımmüdafiəçilər: Sadio Mane (“Liverpul”), Kevin de Breyne (“Mançester Siti”), Frenki de Yonq, Lionel Messi (hər ikisi “Barselona”);

Hücumçular: Kriştiano Ronaldo (“Yuventus”), Robert Levandovskiy (“Bavariya”).

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