Azərbaycanlı jurnalistdən türk şəhidlərinə sevgi dolu şeir: Ben senin eserinim

11.03.2020 - 17:22

Suriye’de şehit olan Türk askerlerinin anısına…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne ben şehit oldum, bitkinsin biliyorum,

Bu ağrıyı ne bir kul, ne de Tanrı avutur.

Bir evladın nefessiz vücuduna dokunmak,

Bilirim, bir anne için bu dünyanın sonudur.

 

Anne, de unuttun mu, söylediğin sözleri,

“Hep hakkın yanında ol”, diye yeminler verdin.

Ezilenin, mazlumun hep yanında olmayı,

Ona arka çıkmayı yavruna sen öğrettin.

 

Nerde haksızlık varsa, oraya koşarım anne

Fark etmez Lübnan olsun, ya da Irak, Suriye…

Ben canımdan geçerim, çocuklar, günahsızlar,

Zalimlerin elinde aciz kalmasın diye.

 

Ölsem bile, her zaman hep sen varsın aklımda,

Hep Türkiye, hep vatan söyler kuruyan dilim.

Nasılsam sen yaptın, sen yetiştirdin beni

Anne, bana darılma, ben senin eserinim.

 

Bu vatanı, bayrağı sen sevdirdin yavruna,

Yine sever vatanı kurşun yemiş bu yürek.

Anne ben şehit oldum, sarıl, sarıl yavruna,

Söyle: “Yavrum, yiğidim, şehitliğin mübarek”!

 

Seymur ALİYEV

E-mail: seymur_dq04@mail.ru

 

 

 

 

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