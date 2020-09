Güney Azərbaycandan olan tələbələ 05.09.2020 - 16:49

Güney Azərbaycanlı Tələbələrlə bağlı Azərbaycan Dövlətinə Müraciət edib. Müraciətdə deyilir: “Son illərdə Azərbaycan universitetlərində təhsil alan güney azərbaycanlı tələbələrin bir çoxunun təhsillərini yarımçıq qoyaraq geri döndüklərini üzüntü ilə izləyirik. Bu problemin əsas səbəbi İranda iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi və İran valyutasının dəyər itirməsidir. Güney azərbaycanlılar üçün Azərbaycan universitetlərində mədəniyyət sahələrində təhsil almaq həyati əhəmiyyət kəsb edir. Dünya azərbaycanlılarının ortaq mədəniyyəti ilə bağlı təhsil yalnız Azərbaycan Respubkilasında institutlaşdırılmışdır. Güney azərbaycanlılar üçün Azərbaycan univetsitetlərində təhsil almaq sadəcə öyrənmək məqsədli deyil, həm də mədəniyyətimizi qorumaq üçündür. Nəzərə alsaq ki, güney azərbaycanlılar yaşadıqları ölkədə öz dil, musiqi, tarix və ədəbiyyatları haqqında akademik təhsil almaq imkanları yoxdur, bu məsələnin necə həyati əhəmiyyət kəsb etdiyi daha da aydın olacaq. Bu vəziyyətdə, Azərbaycan Respublikasından gözlənilən addım güney azərbaycanlı tələbələr üçün Azərbaycan universitetlərində təhsil almaq şəraitini yüngülləşdirməkdir.

Uğurlu diaspora fəaliyyəti, ancaq dünya azərbaycanlılarının birgə fəaliyyəti ilə mümkündür. Şübhəsiz, bu problemin həmrəylik ruhuna uyğun olaraq həlli dünya azərbaycanlılarının diaspora fəaliyyətinə də müsbət təsir göstərəcəkdir. Bildiyiniz kimi diasporada yaşayan azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti güney azərbaycanlılardır. Sadəcə son illərdə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların fəaliyyətlərinə nəzər yetirsək güney azərbaycanlıların diasporadakı rolunun əhəmiyyəti daha aydın görünər. Azərbaycan Respubkilasında təhsil alan tələbələrin problemlərinin həlsiz qalması diasporadakı həmrəylik ruhuna mənfi təsir göstərə bilər.

Bütün bu məsələləri nəzərə alaraq, xaricdə fəaliyyət göstərən assosiasiyalar və dərnəklər olaraq Azərbaycan Dövlətinə təklif edirik ki, Azərbaycan mədəniyyəti, dil və ədəbiyyat sahələrində təhsili başqa sahələrdə olan təhsildən fərqləndirsin. Bu sahələrdə təhsili mədəniyyətimizin təbliğatı və qorunması çərçivəsində dəyərləndirərək xaricdən Azərbaycan Respublikasına üz tutan azərbaycanlı tələbələri təhsil haqqından azad etsin. Bir çox ölkədə xaricdəki həmvətənlər üçün bənzər təhsil proqramları mövcuddur. Azərbaycan dövlətindən istəyimiz də uyğun proqram çərçivəsində musiqi, dil, ədəbiyyat, tarix kimi sahələrdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan azərbaycanlı tələbələrə təhsil şəraiti yaratmaqdır. Bununla da Azərbaycan mədəniyyətini keyfiyyətli şəkildə təmsil edən həmvətənlərimizin sayını artırmış və diasporada həmrəylik ruhunun daha da möhkəmlənməsinə nail ola bilərik.

YAŞASIN AZƏRBAYCAN!

1) Adana Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, Türkiye

2) Antalya Azerbaycan Kültür Dayanışma Derneği, Türkiye

3) Azerbaijan Cultural Society of Northern California, CA, USA

4) Azerbaijani Association of New York, NY, USA

5) Azerbaijani Community in Washington D.C., USA

6) Azerbaijani Society in Portland, Oregon, USA

7) Azerbaijani Society of Australia, Melbourne, Australia

8) Azerbaijani Union (American Azerbaijanis Union Inc), California, USA

9) Azerbaijani-American Cultural Association at the UW, Washington, USA

10) Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği, İzmir, Türkiye

11) Azərbaycan Demokratiya Ocağı, İsveç

12) Azer Turk Association Yorkshire (ATAY), Leeds, UK

13) Azərbaycan kültür dərnəyi Qarabağ, Stockholm, İsveç

14) Azərbaycan Kültür Ocağı, Berlin, Almaniya

15) Azərbaycan Musiqi Dərnəyi, İsveç

16) “Babək” Azərbaycan Kurslar Dərnəyi, İsveç

17) Batı Yötaland Azərbaycan Evi Birliyi, İsveç

18) Bütöv Azərbaycan Təşkilatı, İsveç

19) Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği, İzmir, Türkiye

20) Edirne Azerbaycan Evi Derneği, Türkiye

21) Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Eskişehir, Türkiye

22) Federation of Azerbaijani Americans (FAA), New Jersey, USA

23) Hatay Azerbaycan Evi Derneği, Hatay, Türkiye

24) ISTAD Istanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kütür Derneği, Türkiye

25) İstanbul Azerbaycan Dostluk Dernegi, Türkiye

26) İstanbul Azerbaycan Kültür Evi Derneği, Türkiye

27) İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu, Türkiye

28) İsveç Azərbaycan Federasiyası(AFI), İsveç

29) İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye

30) Kahramanmaraş Azerbaycan Tehsil Medeniyyet ve Hemreylik Derneği, Türkiye

31) Kars Azerbaycan Evi Derneği, Türkiye

32) Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği, Kocaeli, Türkiye

33) Kocaeli Derince Azerbaycan Evi Derneği, Türkiye

34) Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği, Türkiye

35) London Azerbaijani Community, England

36) Manisa Azərbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye

37) Sarvan Dərnəyi, Stockholm, İsveç

38) Stockholm Azərbaycan Evi, İsveç

39) “Tomris” Azərbaycan Qadınlar Dərnəyi, İsveç

40) Xarı Bülbül Dərnəyi, Stockholm, İsveç

41) 20 Yanvar Azərbaycan Kültür Dərnəyi, İsveç