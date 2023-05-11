жители г. Баку приняли участие в церемонии торжественного возложения цветов к Монументу памяти «1941-1945 годы»

11.05.2023 - 18:40

9 мая, в день 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, жители г. Баку приняли участие в церемонии торжественного возложения цветов к Монументу памяти «1941-1945 годы». Ежегодно неравнодушные люди по всему миру собираются для того, чтобы почтить память воинов, отдавших свою жизнь в боях против фашистских захватичков.

Заслуживает отдельного внимания тот факт, что среди цветов был венок с надписью на ленте «От ветеранов Приморского края». Со слов участвовавших в возложении, венок является данью совместной борьбы российского и азербайджанского народов с немецко-фашистскими захватчиками. Азербайджанцы и русские сражались бок о бок по всему фронту на протяжении всей войны. В том числе жители Приморского края участвовали и в битве за Кавказ (1942-1945гг.), где была разбита группа армий «А» фашистско-захватнических войск. Впоследствии, после войны, часть приморцев решили остаться и ассимилироваться в Азербайджане, равно как и некоторые из числа жителей АССР переехали в Приморский край.

Чтобы почтить память предков-героев и подчеркнуть ту, скреплённую кровью особую связь, которая существует между двумя странами, жителями и ветеранами г. Владивостока (Приморский край, Россия) были переданы венки для возложения.

Помимо ветеранов, на торжественной церемонии присутствовало и молодое поколение патриотов. Представители молодежи отдали дань памяти героям-освободителям путём возложения цветов к мемориалу. Завершилась церемония традиционной акцией «Бессмертный полк», в которой приняли участие все неравнодушные граждане г. Баку

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