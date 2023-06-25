Prezident bu hərbçiləri təltif etdi – Sərəncam

25.06.2023 - 13:04

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “general-mayor” ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Cumhuriyyet.net sərəncamın mətnini təqdim edir:

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilsin:

polkovnik Elmir Zülfüqar oğlu İbrahimova

polkovnik Arif Həsən oğlu Həsənova

polkovnik İslam Şixzadə oğlu Əmirağayevə

polkovnik Bilal İsmayıl oğlu Çompuzova

polkovnik İlqar Saab oğlu Qafarova.

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