Baş redaktor, tanınmış jurnalist Vasif Turanın 41 yaşı tamam olur 20.03.2017 - 08:12

Bu gün “Bolgexeber.com” xәbәr portalının vә “Bolgexeber.tv” internet televiziyasının baş redaktoru, tanınmış jurnalist Vasif Turanın 41 yaşı tamam olur.

2009-cu ildә tәsis edilәn “Bolgexeber.com” daim oxuculara dәqiq vә qәrәzsiz mәlumatların çatdırılması üçün sәy göstәrib vә görünәn odur ki, bu әziyyәtlәr boşa getmәyib. “Bolgexeber.com” vә “Bolgexeber.tv” fәaliyyәtә başladıqları gündәn bu yana rәqabәtdә olduqları saytları geridә qoyaraq ölkә mәtbuatında öz yerlәrini qoruyub saxlamasında Vasif Turan әsas pay sahiblәrindәndir. Qeyd etmәk lazımdır ki, baş redaktor bu şәrәfli yolda heç vaxt hәvәsdәn düşmәyib vә әvvәlkindәn daha qәtiyyәtlә rәhbәri olduğu saytların inkişafı üçün daim mühüm addımlar atıb.

Tәbriklәrә Vasif Turanın hәmkarları da qoşulub vә ona xoşbәxtlik vә can sağlığı arzuladıqlarını bildiriblәr. “Bolgexeber.com” vә “Bolgexeber.tv” kollektivi olaraq biz dә Vasif Turanı tәbrik edir, yeni yaşının uğurlu olmasını dilәyirik.

Bolgexeber.com

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